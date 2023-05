Datum: Freitag, 14. Juli 2023 Beginn: 20:30 Uhr

Einlass: 16:00 Uhr Ort: WirMACHENDruck Arena, Aspach

Im Fautenhau 1

71546 Aspach

Schon zum 16. Mal feiert Andrea Berg ihr "Heimspiel" an ihrem Wohnort in Aspach. Das Open Air-Konzert hat schon lange Kultcharakter, zu dem ihre Fans aus allen möglichen Teilen der Welt strömen - schon bis aus Australien waren Fans vor Ort. Gefeiert wird diesmal unter dem Motto "Viel zu schön, um wahr zu sein". Eine kleine Besonderheit: Diesmal tritt eine inklusive Band - also eine Band, in der Menschen mit und ohne Behinderung spielen - im Vorprogramm auf.

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.