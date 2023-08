ABBAMANIA THE SHOW mit Orchester und Band 2024 in Trier

Die ABBA-Tribute-Show feiert das 50-jährige Jubiläum des Welthits "Waterloo" und nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die 70er Jahre.

Datum: Freitag, 19. April 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Arena Trier

Fort-Worth-Platz 1

54292 Trier

Lageplan

ABBAMANIA feiert 50 Jahre "Waterloo"

Das Publikum wird in Trier stimmgewaltige Sängerinnen und Sänger, die ABBAMANIA-Band und das Symphonic Rock Orchester erleben. Die Show lässt Hits wie "Waterloo", "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Lay All Your Love On Me" oder "Super Trouper" wieder aufleben. Es wird ein Abend werden, der die Herzen der ABBA-Fans höherschlagen lässt.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.