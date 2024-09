per Mail teilen

Der King lebt! Nils Strassburg erweckt mit "The Musical Story of Elvis" die Legende zum Leben und bringt den Sound und die Ekstase für Elvis Presley und seine Musik auf die Bühne.

Datum: Freitag, 16. Mai 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Europahalle Trier

Viehmarktplatz 15

54290 Trier

Lageplan

"The Musical Story of Elvis" Pressestelle Dominic Pelz

Mit unsterblichen Hits wie "Blue Suede Shoes", "Suspicious Minds", "Love Me Tender" oder "In The Ghetto" bringt Nils als Elvis die Augen der Zuschauer zum Leuchten und die Füße zum Tanzen.

Die Emotionen sind greifbar, als ob die Legende selbst über die Bühne schreiten würde, begleitet von der ewigen Liebe seiner Fans. Mit ikonischen Outfits wie dem schwarzen Lederanzug, dem weißen Einteiler mit Schlag oder den extra tief ausgeschnittenen Hemden bringt Nils nicht nur das perfekte Erscheinungsbild auf die Bühne, sondern auch die einzigartige Bühnenpräsenz.

Mit seinem eigenen Sound schafft Nils moderne Versionen der zeitlosen Klassiker und sorgt für Begeisterungsstürme beim Publikum, wie der King es zu seinen Lebzeiten selbst tat.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.