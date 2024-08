Grease – das Hitmusical in Mannheim

Eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten kehrt nach vielen Jahren endlich wieder live auf die Bühnen Deutschlands zurück! Die spannende Neuinszenierung des Kultmusicals Grease katapultiert die Fans in eine Zeit zwischen Petticoats und Lederjacken, schnellen Autos und heißen Partys und erweckt die 50er-Jahre zum Leben.

Datum: Samstag, 1. März 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: Rosengarten (Congress Center)

Rosengartenplatz 2

68161 Mannheim

Lageplan

Begleitet von unvergesslichen Hits wie "You’re The One That I Want", "We go together", "Summer Nights" oder "Sandy", führt der knallbunte Musical-Spaß durch eine aufregende Reise voller Sehnsucht, Liebe, Spaß und Rebellion.

Grease ist ein Dauerbrenner und die Geschichte reinstes Dynamit! Ausgeflippte Teenager-Aufregung inmitten von schnellen Choreografien, pointierten Dialogen und gefühlvollen Gesangsnummern begleitet vom furiosen Rock’n’Roll und Doo Wop Sound der 50er-Jahre – diese Liebesgeschichte lässt jedes Herz höherschlagen!

Das Musical gastiert auch in Heilbronn und Stuttgart.

In Mannheim gibt es noch einen weiteren Termin am Sonntag, 02.03.2025. Beginn der Show ist um 18:00 Uhr.

