Unter dem Titel "Da Capo Udo Jürgens" hat die brandneue Show im Herbst 2024 Premiere, die eine phänomenale Weltkarriere gebührend feiert.

Datum: Sonntag, 1. Dezember 2024 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: SWT Arena Trier

Fort Worth-Platz 1

54292 Trier

"Da Capo Udo Jürgens" ist ein musikalisches Best Of und damit eine Zeitreise durch das Werk eines absoluten Ausnahmekünstlers – in einer spektakulären Umsetzung.

Die Originalaufnahmen der letzten Udo Jürgens Konzerte wurden sehr aufwendig digital aufgearbeitet. Zusammen mit dem Live-Orchester erlebt man ein einmaliges optisches und akustisches Konzertereignis: Man hört und sieht Udo live auf einer großen LED-Wand agieren und sein Original-Orchester unter der Leitung von keinem Geringeren als Pepe Lienhard, der Udo Jürgens mehr als 30 Jahre lang mit seiner Big Band begleitet hat, spielt live auf der Bühne.

Die Illusion ist perfekt – man erlebt ein spektakuläres Livekonzert mit Udo Jürgens, der über die Videowand präsent ist.

"Da Capo Udo Jürgens" findet auch in Mannheim und Stuttgart statt.

