Am 25.11.2023 tritt Kerstin Ott in der Stuttgarter Porsche-Arena auf.

Datum: Samstag, 25. November 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Porsche-Arena

Mercedesstr. 69

70372 Stuttgart



Ganz klar, Kerstin Ott hat die deutschsprachige Popmusik geprägt wie kaum eine andere und gehört heute zu den beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum.

Eine Ausnahme-Singer-Songwriterin, die ihr Publikum mit ihrem augenzwinkernden Charme in ihren Bann zieht. Die Menschen zusammenbringt und sie für einen Abend lang den Alltagstrott vergessen lässt, um gemeinsam zu singen, zu tanzen und jeden Moment zu genießen. So auch auf der kommenden "Best Ott"-Tournee, die 2023 und 2024 zu unvergesslichen Abenden lädt.