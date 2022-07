SWR4 Schlagerparty in Neuenburg a.R.

per Mail teilen

Tanzen, feiern, ausgelassen sein und das alles bei bester Schlagermusik - das bieten wir Ihnen mit unseren SWR4 Schlagerpartys.

Datum: Freitag, 19. August 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Landesgartenschau Neuenburg am Rhein

Mülhauser Straße

79395 Neuenburg am Rhein

Lageplan

Schlager Club Band SWR Markus Palmer

Unser SWR4 DJ Andreas Dangel legt die größten Hits auf und die Live-Band Schlager Club Band heizt richtig ein.

Schlager und gute Stimmung gehören seit vielen Jahren zum Programm von SWR4 Baden-Württemberg. Mit der SWR4 Schlagerparty gibt es das Ganze jetzt auch live auf der Bühne. Wer mal wieder tanzen und dabei jeden Titel, der gespielt wird, mitsingen möchte, ist bei der SWR4 Schlagerparty goldrichtig.

Tickets sind an der Tageskasse der Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein erhältlich.