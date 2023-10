100 Jahre Radio – mitfeiern und Digitalradios gewinnen

Das Radio in Deutschland wird 100 Jahre alt. Bei SWR4 feiern wir das eine Woche lang. Im Radio gibt es spannende Geschichten und mit etwas Glück gewinnen Sie ein Digitalradio.

100 Jahre alt und immer noch täglich an unserer Seite: Das Radio begleitet Sie vom Zähneputzen bis zum Feierabend. Radio informiert, bringt Sie zum Lachen und ist auch an Ihrer Seite, wenn es mal nicht so gut geht. In dieser Woche sprechen wir bei SWR4 genau über diese Themen und sind gespannt auf Ihre Erlebnisse mit dem Radio. Welche persönlichen Momente haben Sie vor und mit dem Radio erlebt? Welche Hits begleiten Sie übers Radio durch den Tag? Warum und wo hören Sie SWR4 so gerne? Wir freuen uns auf Ihre Geschichten.

Füllen Sie die Felder aus und sagen Sie, wo und wann Sie am liebsten SWR4 hören. Und schon sind Sie in der Gewinnerauswahl dabei. Viel Glück!

Sie können bis zum 27.10., um 18 Uhr am Gewinnspiel teilnehmen.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.