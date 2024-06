per Mail teilen

Die Party geht weiter, Deutschland ist im Viertelfinale! Sie laden Ihre Lieblingsgäste ein zum Fußball gucken, wir sorgen für den Rest – wenn Sie mit ein bisschen Glück eine SWR4 EM-Party gewinnen!

Nach den vier Feiern zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft geht es nun mit dem Viertelfinale am Freitag, den 5. Juli, weiter. Und auch dafür können Sie wieder Ihr eigenes Public Viewing gewinnen! SWR4 macht Ihren Garten, Partykeller oder auch das Wohnzimmer zur Fanzone. Wir bringen einen Grill, Essen, Getränke, Sitzgelegenheiten und einen großen Fernseher mit. Sie müssen nur einladen.

Die erste SWR4 EM-Party in Hirschberg im Rhein-Neckar-Kreis beim Gruppenspiel Deutschland gegen Schottland SWR

EM-Party für 25 Fußball-Fans

Auch zum Viertelfinal-Spiel der DFB-Elf verlost SWR4 eine EM-Party bei Ihnen daheim für bis zu 25 Personen. Einfach die Felder unten ausfüllen, ein Bild des Ortes hochladen, wo die Party steigen soll, und mitmachen. Sonst müssen Sie sich um nichts kümmern – das macht alles SWR4. Und es kommt auch noch jemand aus unserem Team vorbei.

SWR4 hören, um zu gewinnen

Zwei Tage vor dem Deutschland-Spiel, also am Mittwoch, 3. Juli, ziehen wir im Programm von SWR4 einen Namen. Wird der Name der Person im Radio genannt, hat diese genau vier Hits lang Zeit, bei SWR4 anzurufen. Freunde, Nachbarn oder Kollegen – alle dürfen dabei helfen, denn die möchten ja auch gewinnen und mitfeiern.

