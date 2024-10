Krimi-Fans kennen die Schauspielerin: Eli Wasserscheid alias Tatort-Kommissarin Wanda Goldwasser löst die Fälle in Franken, wo sie selbst auch geboren ist. Außerdem spielt sie in den Filmen der Eberhofer-Krimis mit. Im Interview erzählt sie, wie es für sie war, als viertes Kind in einer Familie mit insgesamt sieben Kindern aufzuwachsen und wie der Wunsch, Schauspielerin zu werden, den Eltern die Sorgenfalten ins Gesicht geschrieben hat.

Außerdem erinnert sie sich zurück, wie sie als Kind mit ihrer älteren Schwester die Sissi-Filme schaute und von Romy Schneider so in den Bann gezogen wurde, dass sie auch Schauspielerin werden wollte. Sie gibt Einblicke in das Kinderzimmer von damals, in dem das Stockbett zum Gebirge wurde und Eli die Sissi-Szenen zu Hause nachspielte.

Im SWR4 Promitalk führt Moderator Jörg Assenheimer sehr persönliche Interviews mit Stars und Prominenten - unterhaltsam, emotional und jede Woche neu.