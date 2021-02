Bei "Wetten, dass...?" in den 1980er Jahren fing es an. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis sorgt in Deutschlands größter Unterhaltungsshow mit einer Punkfrisur für Schlagzeilen. Das war nur der Anfang einer ganzen Reihe verrückter Auftritte...

1986: Mit Punkfrisur zu "Wetten, dass...?" picture-alliance / Reportdienste picture alliance / United Archives | United Archives / ZIK Images Am 15. Februar 1986 in Offenburg nimmt alles seinen Anfang: Fürstin Gloria von Thurn und Taxis sitzt neben Gästen wie dem Skirennläufer Markus Wasmeier in Frank Elstners Sendung "Wetten, dass...?". Damals war sie knapp 26 Jahre alt und bereits dreifache Mutter. Und der Auftritt mit der Punkfrisur war erst der Anfang... 1988: Die Fürstin kehrt als blonder Punk zurück picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Jörg Schmidt Zweieinhalb Jahre später zeigt die gebürtige Stuttgarterin, dass der Auftritt bei Frank Elstner kein Einzelfall war. Bei einer Preisverleihung in Saarbrücken im November 1988 zeigt sich die Thurn und Taxis erneut mit hochtoupierten Haaren - diesmal in Blond. 1989: Im Teddybärchen-Look bei Thomas Gottschalk picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Gerd Ulli Baranski | Gerd Ulli Baranski Als sie Anfang März 1989 wieder bei "Wetten, dass...?" auftaucht, überrascht die Fürstin mit einem Teddybär-Kragen an ihrem Kleid. Die Frisur ist diesmal etwas zurückhaltender - hätte sie doch sonst ihren Bärchen die Show gestohlen. Moderator Thomas Gottschalk scheint es gelassen hinzunehmen. 1995: Die Punkfrisur geht - das verrückte Outfit bleibt picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa In den 1990ern ist erstmal Schluss mit den verrückten Frisuren. Seit dem Verlust ihres Ehemannes Johannes von Thurn und Taxis zeigt sich Gloria bei der Haarmode deutlich gemäßigter. Ihr Hang zu aufsehenerregenden Auftritten bleibt trotzdem. An der Seite von US-Sänger Quincy Jones macht sie bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele im Juli 1995 mit diesem Outfit auf sich aufmerksam. 2012: Gloria von Thurn und Taxis rappt bei Florian Silbereisen Imago STAR-MEDIA Auch ohne Punkfrisur sorgen die Auftritte der Fürstin weiterhin für Gesprächsstoff. Beim "Frühlingsfest der Überraschungen" von Florian Silbereisen im März 2012 versucht sich Gloria von Thurn und Taxis an einem Sprechgesang, um Werbung für ihr Heim in St. Emmeram bei Regensburg zu machen. Der "Schloss-Rap" trifft sicher nicht jedermanns Geschmack - zieht aber Schlagzeilen nach sich. 2017: Flotte Unternehmerin mit Modebewusstsein picture-alliance / Reportdienste Donat Sorokin/TASS/dpa Je mehr die Thurn und Taxis auf die 60 zugeht, umso öfter zeigt sie sich mit Kurzhaarfrisur. Die alleine ist nicht zwangsläufig ein Hingucker, lässt sich aber wunderbar mit modischen Accessoires kombinieren - z.B. mit einer ausgefallenen Sonnenbrille. So zeigt sie sich im Juni 2017 auf einem Wirtschaftsforum im russischen St. Petersburg. Rückblick: Die brave Mutter Gloria Imago United Archives Wie sah Gloria von Thurn und Taxis eigentlich aus, bevor sie bei "Wetten, dass...?" für Schlagzeilen sorgte? Eher so wie auf diesem Foto aus dem Januar 1984: "brave Mutter" statt "verrückte Nudel". Als dreifache Mutter ist eben nicht unbedingt der Skandalauftritt gefragt...