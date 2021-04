Nach dem Tod von Prinz Philip teilen die Mitglieder des britischen Königshauses ihre Lieblingsfotos mit der Welt. Sie berichten von besonderen Momenten mit ihrem Vater oder Opa und was sie von ihm gelernt haben.

Prinz Philip brachte Prinzessin Eugenie lesen und kochen bei

In einem rührenden Brief an ihren Großvater schreibt Prinzessin Eugenie, wie sehr ihn alle vermissen und wie oft sie in den letzten Tagen auf ihn angesprochen wurde.

Die Leute erinnern sich daran, wie du beim Abendessen neben ihnen gesessen oder einmal ihre Hand geschüttelt hast. Sie erinnern sich, dass du im Vorbeigehen "Hallo" gesagt hast oder wie viel ihnen der 'Duke of Edinburgh's Award' bedeutet hat. Prinzessin Eugenie

⁣Außerdem schreibt Eugenie, wie sie von ihrem Großvater gelernt hat, wie man kocht, wie man malt und was man liest. Auch erinnert sie sich gerne daran, wie sie über seine Witze gelacht hat.

Privates Foto von Prinz Philip und seinem Urenkel George

Prinz William und seine Frau Kate haben ein sehr privates Foto von Prinz Philip und seinem Urenkel Prinz George auf Instagram geteilt. William schreibt, dass er sehr dankbar für die Erinnerungen seiner Kinder an ihren Urgroßvater sei. Er habe sie oft mit seiner Kutsche abgeholt und sie hätten ihn als abenteuerlustigen und humorvollen Uropa erlebt.

Prinz Philip mit seinen Urenkeln

Herzogin Kate hat diesen wunderschönen Familien-Moment im Bild festgehalten. Die Queen und ihr Mann Prinz Philip umringt von sieben Urenkeln.

Abgebildet sind (von links nach rechts) Prinz George, Prinz Louis, der von Queen Elizabeth II. gehalten wird, Savannah Phillips (hinten), Prinzessin Charlotte, Prinz Philip, Isla Phillips, die Lena Tindall hält und Mia Tindall. Entstanden ist das Foto 2018 auf Balmoral Castle.

Blick ins royale Fotoalbum

Dieses Familienfoto entstand 2015 auf Schloss Balmoral. Die Queen hat auf dem Bild nur Augen für ihre kleine Urenkelin Prinzessin Charlotte. Auch Prinz Philip wirkt stolz auf den royalen Nachwuchs.

Prinz Charles würdigt seinen vielseitigen Vater

"Mein Vater hat, glaube ich, in den letzten 70 Jahren der Königin, meiner Familie und dem Land, aber auch dem gesamten Commonwealth den bemerkenswertesten und hingebungsvollsten Dienst erwiesen ... Mein lieber Papa war eine ganz besondere Person." Prinz Charles

Auf Instagram hat Charles viele Fotos von seinem Vater geteilt. Mal sieht man ihn im Schottenrock mit seiner Familie im Garten, mal beim Picknick, mal in Uniform bei offiziellen Anlässen, auf hoher See oder beim Sport. Die Bilder zeigen, wie vielseitig interessiert Prinz Philip war.

Prinz Philip unterwegs im Auftrag der Monarchie

Prinz Philip ist in seinem Leben viel gereist. Die königliche Familie hat jetzt auf ihrem Instagram-Account Bilder dieser Reisen veröffentlicht. Entweder begleitete Prinz Philip die Queen oder er war alleine unterwegs. 229 Staatsbesuche hat er alleine absolviert. Und von 195 Ländern der Welt hat er 70 Prozent gesehen.