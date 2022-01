Queen Elizabeth ist die Königin der Rekorde

per Mail teilen

Die längste Monarchin, die Älteste auf dem Thron, am längsten verheiratet: Queen Elizabeth hält viele Rekorde im britischen Königshaus und unter den Monarchen auf der Welt. Wir erzählen die spannende Geschichte der Königin und zeigen tolle Bilder aus ihrem Leben.

Elizabeth aus dem Haus Windsor wird am 21. April 1926 zwischen zwei Weltkriegen geboren. Sie hat Zeitgeschichte miterlebt: Krieg und Frieden, die Globalisierung, die Digitalisierung, den Ein- und Austritt Englands in die EU. Und sie hat diese Zeitgeschichte mitgestaltet.

Elizabeth bei ihrer Taufe auf den Armen ihrer Eltern Elizabeth und Prinz Albert

Elizabeth hat die Monarchie in die Moderne geführt

Man könnte meinen, die Erbmonarchie sei ein Relikt einer weit entfernten Vergangenheit. Doch Königin Elisabeth II. hat es geschafft, eine mehr als 1.000 Jahre alte Institution in die Moderne zu überführen. Und das trotz vieler Schwierigkeiten, wie den Zerfall des britischen Weltreichs, die Gestaltung des Staatenbundes Commonwealth, die Scheidung von Prinz Charles und Prinzessin Diana und den tragischen Unfalltod von Lady Di. Mit Disziplin und stoischer Gelassenheit hat Königin Elisabeth II. viele Krisen gemeistert und ist bis heute eine gefeierte Persönlichkeit.

Dabei scheint es zum Zeitpunkt ihrer Geburt als sehr unwahrscheinlich, dass sie überhaupt jemals den Thron besteigen wird. Denn ihr Vater Prinz Albert ist der jüngere Bruder des damaligen Kronprinzen Eduard VIII. Dessen Kinder würden alle vor ihr in der Thronfolge stehen. Elizabeth wird daher auch nicht als zukünftiges Staatsoberhaupt ausgebildet und unterrichtet.

Und plötzlich ist Elizabeth Kronprinzessin

Doch ihr Onkel Eduard VIII. verliebt sich Hals über Kopf in eine zweifach geschiedene Amerikanerin. Als die Regierung seine Heirat mit ihr wegen des christlichen Scheidungsverbots untersagt, dankt Eduard 1936 zugunsten seines jüngeren Bruders Prinz Albert ab. Dieser wird dadurch zu König Georg VI. - und Elizabeth als 10-jähriges Mädchen plötzlich Kronprinzessin.



Mit nur 27 Jahren britische Königin

Als ihr Vater 1952 mit nur 56 Jahren stirbt, ist ihre Zeit gekommen. Am 6. Februar besteigt Elizabeth den Thron. Über ein Jahr später, am 2. Juni 1953, wird die 27 Jahre junge Elizabeth zur britischen Königin gekrönt. Und das unter den Augen von weltweit mehr als 300 Millionen Menschen. Ihre Krönung wird zum ersten Mega-Event der Fernseh-Geschichte.

Die junge Königin merkt schnell, dass die Medien manchmal mit Vorsicht zu genießen sind. Das Privatleben der Royals gerät immer mehr ins Rampenlicht. Jede Streitigkeit, jeder Ehebruch und jeder Skandal wird von der Klatschpresse gerne zum Thema gemacht.

Facebook und Instagram: Die Royal Family geht mit der Zeit

Trotzdem erlaubt es die Queen den Mitgliedern der Royal Family, in den Medien aufzutreten. Darin hat sie auch ihr Ehemann Prinz Philip immer stark unterstützt. Das britische Königshaus war das erste, das überhaupt eine professionelle Internetpräsenz hatte. So ist es kein Wunder, dass die Windsors auch in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram stark vertreten sind.

Aus der scheuen "Lilibeth" wird ein selbstbewusster Medienprofi. Und ihr Königshaus versteht es wie kein anderes, sich selbst zu vermarkten. Elizabeth weiß bis heute sich zu präsentieren. Ihr Stil ist galant, königlich und extravagant.

Immer perfekt gestylt: Königin Elisabeth ist eine Mode-Ikone



In der Öffentlichkeit macht Queen Elizabeth immer wieder mit ihrem modischen Auftritt auf sich aufmerksam. Sie zeigt sich gerne in knalligen Farben und einem geschmackvollen Outfit, dessen Teile gut aufeinander abgestimmt sind. Besonders ein Accessoire wird zu ihrem Markenzeichen: Die Hüte der Königin sind exklusive Meisterwerke.

Mehr als 70 Jahre mit der großen Liebe Prinz Philip verheiratet

Immer an der Seite der Queen war ihre große Jugendliebe Prinz Philip, die sie am 20. November 1947 heiratete. Elizabeth und Philip feierten 2020 ihren 73. Hochzeitstag - und waren somit länger verheiratet als alle britischen Königspaare vor ihnen. Am 9. April, kurz vor Elizabeths 95. und seinem 100. Geburtstag, starb Prinz Philip auf Schloss Windsor. Sehen Sie selbst, wie bewegt das gemeinsame Leben der beiden war.



Thronjubiläum: 70 Jahre Königin der Briten

Am 6. Februar 2022 ist Elisabeth seit 70 Jahren britische Königin. Sie ist damit die am längsten regierende Monarchin der Briten und die Älteste auf dem Thron. Ja, sie ist sogar die dienstälteste Monarchin der Welt. Das Thronjubiläum wird Anfang Juni groß gefeiert.



"Trooping the Colour" nennt sich das Spektakel in London, mit dem sonst immer der Geburtstag der Königin gefeiert wird. Wegen Corona ist die Parade 2021 ausgefallen, dafür soll sie in diesem Jahr besonders umfangreich werden. Für die Feierlichkeiten bekommen die Briten sogar einen Extra-Feiertag geschenkt.

