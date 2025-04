Für die große Liebe ist immer der richtige Zeitpunkt. Am Ostermontag widmet sich SWR4 Moderator Daniel Pesch einen ganzen Abend lang den Singles im Südwesten – aus denen bald vielleicht schon Paare werden.

Für alle Singles im Südwesten hat Daniel Pesch an Ostern ein großes Geschenk. In seiner Sendung am 21. April stellen sich Alleinstehende vor, die gerne eine Partnerin oder einen Partner kennenlernen möchten. Und wenn dann bei jemandem zuhause am Radio die Augen funkeln, bringen wir Sie zusammen. Von 17 – 23 Uhr wird geplaudert, getratscht und geflirtet.

Für die Datingshow melden Sie sich ab dem 10. April hier an und mit etwas Glück wird sich Daniel Pesch bei Ihnen melden.

