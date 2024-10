Claudia Wenzel: Ost und West müssen endlich wieder mehr miteinander reden

Die Schauspielerin Claudia Wenzel ist bekannt aus Fernsehserien wie zum Beispiel "Unser Lehrer Dr. Specht" und "In aller Freundschaft". Nach Mauerfall und Wiedervereinigung wurde die Ostdeutsche aus Sachsen-Anhalt zum gesamtdeutschen Star. Zu Beginn spürte sie damals bei vielen ehemaligen DDR-Bürgern große Unzufriedenheit.

In der Anfangszeit sind die größten Fehler gemacht worden. Die Ossis haben sich von den Wessis immer bevormundet gefühlt und im Osten war angeblich alles nur schlecht.

Ihr großer Appell: Ost und West müssen endlich wieder mehr miteinander reden, sich wirklich zuhören und neugierig sein. Ihre Gedanken zur Einheit von Ost und West 35 Jahre nach dem Mauerfall hat die Schauspielerin auch in ihrem neuen Buch "Mein Herz ließ sich nicht teilen – Eine Wendegeschichte" festgehalten.

Im Interview mit Jörg Assenheimer erzählt Claudia Wenzel außerdem von ihrer Kindheit in der DDR, was ihre Jugendsünde mit einem Lebkuchen zu tun hat und warum ihr die Oma aus dem Westen so am Herzen lag.

