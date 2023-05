Schauspieler Christian Pätzold: Das hat er seinem Vater nie verziehen

per Mail teilen

Christian Pätzold verrät im Interview, wie er in der Nachkriegszeit auf einem Bauernhof in der Nähe von Nagold aufgewachsen ist, warum er Schauspieler geworden ist und was er seinem Vater bis heute nie verziehen hat.

Zudem spricht der gebürtige Tübinger und langjährige Darsteller in der Sendung "SOKO Stuttgart" über die Unterschiede zwischen Bühne und Fernsehen und die Arbeiten zur Netflix-Serie "Dark", die sich etwas wie Hollywood anfühlen.

Im SWR4 Promitalk führt Moderator Jörg Assenheimer sehr persönliche Interviews mit Stars und Prominenten - unterhaltsam, emotional und jede Woche neu.