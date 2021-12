Wir suchen den schönsten Weihnachtsbaum - Schicken Sie uns Ihr Foto

Schicken Sie uns Bilder von Ihren Christbäumen. Am 27. Dezember starten wir dann eine Abstimmung, welcher der schönste ist. Zu gewinnen gibt es beim Christbaumloben ein SWR4 Digitalradio.

Wir wollen die Tradition des "Christbaumslobens" auch in diesem Jahr in digitaler Form wieder aufleben lassen.

Beim "Christbaumloben" geht man in manchen Regionen von Baden-Württemberg zu Freunden, Bekannten und Nachbarn und schaut sich deren Christbaum an und lobt, wie schön er ist. Das geht in diesem Jahr wegen Corona schon wieder nicht. Deshalb machen wir es in digitaler Form und für alle, egal wo Sie zu Hause sind.

Dazu müssen Sie uns einfach nur ein schönes Foto im Querformat von Ihrem Christbaum schicken. Das können Sie hier direkt hochladen vom 23. Dezember ab 6 Uhr bis zum 27. Dezember 12 Uhr.

Vom 27. bis 29. Dezember wird dann abgestimmt, welcher Christbaum der schönste ist. Für das Gewinnerbild gibt es ein SWR4 Digitalradio.

Und auch wenn Ihr Baum nicht gewinnen sollte, ist das nicht weiter schlimm. Wir verlosen unter allen, die ein Foto eingesendet haben, ein weiteres SWR4 Digitalradio.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.