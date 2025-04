Beim Konzert auf dem SWR4 Festival hat Chris de Burgh Songs von seinem neuen Album "50" gespielt, das demnächst erscheint. 50 – so viele Jahre macht der Ire bereits Musik.

Neues Album 2024: Chris de Burgh spielt neue Songs

Mit Chris de Burgh hat ein ganz, ganz Großer im internationalen Musikgeschäft am Sonntagabend den Schlusspunkt beim SWR4 Festival gesetzt. Und das fünf Tage, bevor sein neues Album "50" erscheint, eine Sammlung seiner Hits aus 50 Jahren als Musiker und Songwriter. Das Publikum in Wörth durfte sich deshalb auch über zwei neue Lieder von dem Album freuen: "It's Never Too Late" und "Be My Valentine", der erste eine flotte Aufforderung, dass man immer noch was reißen kann im Leben, der zweite eine klassische Liebesballade.

Nur Chris de Burgh: Die meisten Lieder spielt er nur mit Gitarre ... SWR Ronny Zimmermann

Fans singen mit bei "Lady in Red" und "Sailing Away"

Aber Chris der Burgh weiß, was er seinen Fans schuldig ist. Der Musiker hat in seiner 50-jährigen Karriere nach eigener Auskunft 330 Songs geschrieben. Und das, obwohl er anfangs keine Noten lesen konnte, wie er im Interview auf der Bühne verraten hat. Nicht wenige davon waren Megahits. In seinem Best of-Konzert dürfen "Missing You" und "Sailing Away" nicht fehlen, die Songs drei und vier in Wörth.

Verbeugung vor Lennon und McCartney

Und hier hat Chris de Burgh auch das erste Mal Textsicherheit und Stimmgewalt des Publikums getestet. Mit Erfolg. Das "Sailing away" kommt klar und zur richtigen Zeit. Auch bei "Lady in Red" und "High on Emotion" singt das Publikum mit. Dazwischen huldigt der 75-Jährige unter anderem John Lennon und Paul McCartney als den größten Songwritern und spielt den Beatles-Hit "Let It Be" und spielt Coverversionen von Roy Orbison und Elvis Presley.

Chris de Burgh füllt mit seinen vielen Songs und seinem Können locker alleine eine Bühne aus. SWR Ronny Zimmermann

Ein bisschen Humor, ein bisschen Deutsch

Die Fans erleben nicht nur einen tollen Musiker, sondern auch einen gut gelaunten, manchmal fast spitzbübischen Chris de Burgh. Ob er noch lebe und ob er noch singen könne, das seien wohl die ersten beiden Frage, die die Menschen im Saal wohl hätten. Dabei wirkt der Künstler deutlich jünger als die 75 Jahre, die er mittlerweile erreicht hat. Außerdem stellt er seine Deutschkenntnisse unter Beweis.

"Wo geht's zur Damentoilette?"

Chris de Burgh unterhält auch mit seinen Zwischenmoderationen. SWR Ronny Zimmermann

Chris de Burgh: Tour-Zwischenstopp bei SWR4

Zweieinhalb Stunden füllt der Ire, allein mit all seiner Klasse und seinen unfassbar vielen Songs. Dabei begleitet er sich fast die ganze Zeit nur selbst: mal an der Gitarre, mal am Klavier. Der Mann ist auf Betriebstemperatur. Chris de Burgh ist mitten in seiner Tour 2024. 17 Konzerte stehen dieses Jahr noch an in Deutschland, in Baden-Württemberg noch in Mannheim und in Freiburg.

Glückliche Chris de Burgh-Fans in der ausverkauften Festhalle in Wörth SWR Ronny Zimmermann

Dank an die deutschen Fans

Dass er so viele Konzerte in Deutschland spielt, liegt an den Fans in dem Land. Ohne sie sei so eine lange Karriere natürlich nicht möglich, sagt Chris de Burgh. Er hat zwar Fans auf der ganzen Welt, aber man merkt, dass er sich hierzulande auf der Bühne schon sehr wohl fühlt. Weil er eben auch schon so oft und so lange hier war, wie er im Interview vor dem Konzert verraten hat.

Ich bin nun schon so viele Jahre durch Deutschland gereist, ich hege viel Respekt, Bewunderung und Zuneigung für dieses Land!

Chris de Burgh im Interview vor seinem Konzert beim SWR4 Festival SWR Ronny Zimmermann