Kronprinzessin Camilla: Die künftige Königin wird 75

Erst war Camilla Parker Bowles dem britischen Volk ein Dorn im Auge, doch mittlerweile ist sie sehr beliebt. Am 17. Juli feiert die Herzogin ihren 75. Geburtstag. Wir blicken auf den holprigen Weg der zukünftigen Königin von England.

Reitsport-Veranstaltungen sind schon lang ein beliebter Treffpunkt für die britische High Society. Charles ist selbst ein begeisterter Polo-Spieler und Camilla eine attraktive Debütantin auf der Suche nach einem geeigneten Ehemann. So kommt es es, dass sich Charles und Camilla 1970 kennenlernen.

Camilla kam für Charles als Braut nicht in Frage

Obwohl von Anfang an starke Gefühle füreinander da sind, ist beiden klar, dass eine Hochzeit nicht in Frage kommt. Denn Camilla ist weder Jungfrau noch Mitglied der britischen Aristokratie - klare Ausschlusskriterien für die Partnerin des zukünftigen Königs von England. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit führen die beiden dennoch drei Jahre lang eine innige Beziehung.

Am 4. Juli 1973 heiraten Camilla Shand und Andrew Parker Bowles. picture-alliance / Reportdienste dpaweb | UPPA

Als Charles 1973 für einige Monate mit britischen Streitkräften auf See fährt, verlobt sich Camilla mit dem Kavallerie-Offizier Andrew Parker Bowles. Sie heiraten am 4. Juli 1973. Charles und Camilla pflegen von da an erstmal nur ein freundschaftliches Verhältnis.

Prinz Charles und Diana, eine zum Scheitern verurteilte Ehe

Bei einer Jagdgesellschaft auf dem Familiensitz der Familie Spencer lernt Charles 1977 Diana kennen. Sie erfüllt alle Kriterien für eine zukünftige Ehefrau und sieht einfach umwerfend aus - das Königshaus und das Volk befürworten die Beziehung der beiden. Am 29. Juli 1981 heiraten sie. Doch ob Charles Diana wirklich je geliebt und begehrt hat, steht in einem anderen Kapitel.

Prinzessin Diana und Prinz Charles am Tag ihrer Hochzeit. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

In der Öffentlichkeit mimen sie das Traumpaar. Doch hinter verschlossenen Palasttüren bröckelt die Beziehung. Bereits 1986 befindet sich die Ehe zwischen Diana und Charles in einer tiefen Krise und auch Camillas Mann Andrew hat zahlreiche Affären.

Die Liebesbeziehung von Camilla und Charles lebt wieder auf.

Eine Royale Scheidung

Bald sehen Charles und Diana ein, dass eine "Ehe zu dritt" nicht möglich ist und deshalb geben die beiden 1992 offiziell ihre Trennung bekannt. Vier Jahre später folgt die Scheidung. Auch Camilla ist zu diesem Zeitpunkt bereits von Andrew geschieden.

In der Öffentlichkeit die Vorzeigefamilie, hinter geschlossenen Türen ein unglückliches Paar (Prinz Charles mit Prinz Wiliam und Prinzessin Diana mit Prinz Harry). dpa Bildfunk picture alliance / Northcliffe Collection

Am 31. August 1997 kommt die weltweit verehrte Prinzessin Diana bei einem Autounfall in einem Pariser Tunnel ums Leben. Die ganze Welt ist schockiert und die Trauer um Lady Di, die "Königin der Herzen", ist groß.

Die Liebe ist stärker als royale Sitten

Nach diesen turbulenten Jahren zieht sich Camilla aus der Öffentlichkeit zurück. Doch zwei Jahre nach Dianas Tod ist klar: Camilla und Charles sind wieder ein Paar. Die beiden sind immer häufiger gemeinsam bei Veranstaltungen zu sehen und eindeutige Fotos gehen durch die Presse. 2003 zieht Camilla zu Charles ins Clarence House, wo sie bis heute wohnen.

Prinz Charles und Camilla sind bis heute ein glückliches Paar. dpa Bildfunk Picture Alliance

Auch Königin Elisabeth II. ist mittlerweile klar, dass nichts die beiden trennen kann. Schließlich gibt sie ihrem Sohn und seiner großen Liebe ihren Segen.

Am 9. April 2005 ist es dann endlich so weit: Prinz Charles heiratet die Frau seines Herzens. Allerdings offiziell nur standesamtlich, da die der ehemalige Ehepartner von Camilla noch lebt und die anglikanische Church of England Geschiedenen die kirchliche Hochzeit versagt. Aus Respekt vor Diana verzichtet sie auf die Anrede "Prinzessin von Wales" und nennt sich stattdessen "Herzogin von Cornwall".

Als endlich die Queen ihren Segen gibt, heiratet Prinz Charles am 9. April 2005 die Liebe seines Lebens: Camilla Parker Bowles. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa -

Seitdem unterstützt Herzogin Camilla ihren Prinzen bei seinen repräsentativen Aufgaben. Und während sie in der Öffentlichkeit lang als die Frau gesehen wurde, die die Ehe mit Prinzessin Diana zerstörte, ist sie mittlerweile sehr beliebt im Königshaus und beim britischen Volk.

Wird Camilla die Königin der Herzen werden?

Heute ist Herzogin Camilla ein sehr angesehenes Mitglied des britischen Königshauses. dpa Bildfunk Picture Alliance

Und wenn Prinz Charles den Thron besteigt, wird Camilla nicht nur Prinzessinnengemahlin (Princess Consort), wie es bislang vorgesehen war. Wenn Charles zum König gekrönt wird, wird Camilla zur Königin (Queen Consort) des Vereinigten Königreiches. Diesen Wunsch äußerte Königin Elisabeth II. ausdrücklich zu ihrem 70. Thronjubiläum.