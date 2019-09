Zwetschgenstrudel mit Vanillesoße

Strudelteig: Die genannten Zutaten (am besten mit der Küchenmaschine) zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Diesen zur Kugel formen, in Frischhaltefolie einschlagen und wie angegeben ruhen lassen. Danach den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche auswellen.

So entsteht der Strudel:

Küchentuch mit Mehl bestäuben. Den ausgewellten Teig auf dieses Tuch legen und mit den Händen auseinanderziehen, bis er die Größe des Tuches hat. Vorsichtig ziehen, damit der Teig nicht bricht!

Diese Teigplatte mit der flüssigen Butter bestreichen (einen kleinen Rest zurückbehalten). Die Brösel aufstreuen, darauf dann das Zwetschgengemisch gleichmäßig verteilen. An der unteren Teigkante eine Daumenbreite zum Rand hin freilassen. Die Teigplatte an der oberen Kante wenige Zentimeter einschlagen, anschließend mit Hilfe des Tuches aufrollen (ähnlich einer Roulade).

Die Teigrolle im Tuch auf das Backpapier heben, dann das Tuch wegnehmen. Teigrolle mittig durchschneiden, die so entstandenen zwei Strudel nebeneinander auf das Backpapier legen und mit dem Backpapier auf das Blech ziehen. Beide Strudel mit etwas Butter abstreichen und wie genannt backen.