Es gibt Pflanzen, die kommen nie so ganz aus der Mode. Weil sie vielseitig einsetzbar und leicht zu pflegen sind. Die Winterheide oder Schneeheide ist so eine Pflanze. SWR4-Gartenexperte Volker Kugel mit einem neuen Blick auf eine "alte Bekannte"…

Zum Thema Rückschnitt gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Das Zurückschneiden verhindert zwar, dass die Triebe von unten her kahl werden. Andererseits reduziert ein strenger, jährlicher Rückschnitt die Blütenfülle! Ich rate, in den ersten drei bis vier Jahren nach der Pflanzung gar nicht zurückzuschneiden. Erst wenn die Triebe zu lang werden, sollten Sie alle zwei bis drei Jahre etwa die Hälfte des Zuwachses kürzen. So bleiben die Pflanzen kompakt.