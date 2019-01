Tag der Komplimente am 24.1. Mit Komplimenten die Seele streicheln

Tag der Komplimente am 24.1.

Ein Kompliment motiviert, steigert aber auch den Sympathiebonus dessen, der es ausspricht. Denn jeder will bewundert und anerkannt werden, das ist menschlich. Sagen Sie also spontan, wenn Ihnen an anderen etwas gefällt oder imponiert. Tun Sie das mit einer entspannten Mimik und einem offenen, ehrlichen Lächeln. Das kann man üben: Machen Sie sich vor dem Spiegel ein Kompliment und kontrollieren Sie dabei Ihren Gesichtsausdruck. Denn wer sich herzlich etwas Nettes sagen kann, dem gelingt das auch gegenüber anderen.