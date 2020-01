per Mail teilen

Sie öffnen Türen und Herzen, können aber auch kräftig danebengehen. Komplimente sind eine Gratwanderung, doch den Umgang damit kann man lernen, sagt unsere Benimm-Expertin Susanne Helbach-Grosser.

Mut zum Kompliment!

Ein Kompliment motiviert, steigert aber auch den Sympathiebonus dessen, der es ausspricht. Denn jeder will bewundert und anerkannt werden, das ist menschlich. Sagen Sie also spontan, wenn Ihnen an anderen etwas gefällt oder imponiert. Als Merksatz kann gelten: Ein Kompliment ist wie ein Sonnenstrahl.

Tun Sie das mit einer entspannten Mimik und einem offenen, ehrlichen Lächeln. Das kann man üben: Machen Sie sich vor dem Spiegel ein Kompliment und kontrollieren Sie dabei Ihren Gesichtsausdruck. Denn wer sich herzlich etwas Nettes sagen kann, dem gelingt das auch gegenüber anderen.

Schmeichler und Schleimer

Tragen Sie nicht zu dick auf und verteilen Sie nicht ständig Komplimente - das macht nämlich unglaubwürdig. Verbinden Sie Ihre netten Worte auch nicht mit Kritik oder einem Auftrag, dies wird unweigerlich als absichtliches Schmeicheln erkannt. Echte Komplimente haben auch nichts mit Schleimerei zu tun. Schleimen transportiert in erster Linie Botschaften, die der andere hören will. Schnell durchschaut wird auch der Höfliche, der nur aus Prinzip handelt oder wer ein Kompliment aus reinem Pflichtgefühl heraus, doch ohne jegliche innere Zustimmung macht.

Wie tickt das Gegenüber?

Wer Komplimente machen will, muss sich mit anderen Menschen auseinandersetzen. Es ändert sich die Wahrnehmung, wenn man bei anderen etwas Anerkennenswertes sucht. Komplimente schaffen eine angenehme Gesprächsatmosphäre (auch am Telefon), das Gegenüber fühlt sich beachtet und geachtet.

Die Fettnäpfchen

Loben Sie nichts, was die andere Person stören könnte. So geht ein "Ich finde Ihre Sommersprossen ganz reizend" völlig daneben, wenn das Gegenüber schon lange vergeblich versucht, diese "Gesichtspunkte" zu bleichen.

Ein No-Go sind Anspielungen auf Alter und Geschlecht, wie "Für Ihr Alter haben Sie sich gut gehalten" oder "Dafür, dass Sie ein Mann sind, wirken Sie sehr empathisch".

Tabu sind auch Komplimente für Unwichtiges. Wer etwa die modische Krawatte des Redners hervorhebt, aber nicht den tollen Vortrag, möchte sich letzten Endes nur selbst aufwerten.

Weniger ist oft mehr

Ein Kompliment muss kein Wortschwall sein. Oft genügen kleine "Streicheleinheiten", im Stil von "Das ist eine gute Idee" oder "Mir scheint, wir liegen auf einer Wellenlänge". Loben Sie Menschen auch im Gespräch mit anderen, beispielsweise mit deren Chef oder Kollegen. Das freut und macht sie stolz, wenn sie es erfahren.

Die verbale Falle

Besser gar kein Kompliment, als eines das falsch rüberkommt! Diesen Schluss ziehen viele Männer aus der sogenannten MeToo-Debatte. Doch "Mann" darf durchaus weiterhin anerkennende Worte für sein weibliches Gegenüber finden. Allerdings sollten dabei nie körperliche Vorzüge zur Sprache kommen. Aussagen über Busen oder Po werden als übergriffig empfunden und als sexuelle Belästigung.

Komplimente für und von Chefs

Mitarbeitern steht es nur bei einem wirklich freundschaftlichen Verhältnis zum Vorgesetzten zu, dessen Verhalten oder Aussehen zu beurteilen. Führungskräfte sollten aber durchaus im beruflichen Umfeld die Möglichkeit für kleine Streicheleinheiten entdecken. Dadurch verändert sich auch der Blick des Chefs, dem oft nur auffällt, was es zu kritisieren gibt.

Positiv reagieren

Wenn man Ihnen ein unpassendes Kompliment macht, reagieren Sie trotzdem positiv, denn die andere Person wollte Ihnen etwas Nettes sagen. Spielen Sie ein Kompliment auch nicht herunter! Lassen Sie kein "Das ist doch nicht der Rede wert" hören, sondern ein selbstbewusstes "Danke!", verbunden mit einem liebenswürdigen Lächeln. Zeichen eines gut entwickelten Selbstbewusstseins ist es, ein Kompliment sogar freimütig zu bestätigen: "Meine neue Frisur gefällt Ihnen? Das freut mich. Ich finde nämlich auch, dass sie mir steht".

Das nächste Kompliment lässt dann bestimmt nicht lange auf sich warten.