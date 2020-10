per Mail teilen

Winterzeit ist Rouladenzeit. SWR4 Kochexperte Jörg Ilzhöfer kocht wärmende Wirsingrouladen mit Hackfleischfüllung. Wirsing ist ein wunderbares Wintergemüse und hat so viel Vitamin C wie eine Zitrone. Mit einem einfachen Trick bleiben die Wirsingblätter schön grün.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutaten:

4 – 8 Wirsingblätter

400 – 500 g Hackfleisch, gemischt

1 Ei

1 Brötchen

Salz, Pfeffer

Küchengarn

2 EL Butter

0,2 l Fleischbrühe oder Gemüsebrühe

1 EL Butter, kalt

Backofen auf 160°C vorheizen (Heißluft-/Umluft)

Schneiden Sie aus den einzelnen Wirsingblättern den Strunk heraus und blanchieren Sie die Blätter in sprudelndem Salzwasser für zirka drei bis vier Minuten. Dann in eiskaltem Wasser abschrecken.

Dazu Eiswürfel in eine Schüssel mit Wasser geben. Wirsingblätter mit einer Schaumkelle aus dem sprudelnden Wasser nehmen und sofort in das Eiswasser geben. So bleiben die Blätter schön grün!

Den Wirsing auf einem Küchentuch "trocken tupfen".

Das Brötchen in zirka ein Zentimeter große Würfel schneiden und mit etwas Wasser leicht einweichen.

Das Hackfleisch mit dem Ei und den Gewürzen gut vermengen und erst zum Schluss die Brötchenmasse vorsichtig unterarbeiten.

Die Wirsingblätter (eventuell auch zwei überlappend – wenn die Blätter zu klein sein sollten) auslegen, die Masse auf das untere Drittel setzen. Rechts und links einen Rand frei lassen. Diesen einklappen und jetzt von unten nach oben aufrollen. Mit dem Garn zubinden. Dazu das Garn so um die Roulade legen, dass beide Enden gleich lang sind. Einmal verknoten. Die Roulade drehen und dabei das Garn mitlaufen lassen, so dass es sich kreuzweise über die Roulade legt. Jetzt noch einmal am anderen Ende um die Roulade schlingen und verknoten. Überstehende Garnenden abschneiden.

Die Rouladen in einer heißen Pfanne mit etwas Butter von allen Seiten leicht anbraten. Mit der Brühe auffüllen und in einer Auflaufform für zirka 15 bis 20 Minuten in den Backofen schieben.

Die Rouladen herausnehmen und kurz warmstellen. Die Brühe in einen kleinen Topf geben. Eventuell mit Salz und Pfeffer nachwürzen und mit Hilfe eines Mixstabes die kalte Butter einarbeiten. Dies gibt eine schöne Bindung.

Das Küchengarn von den Rouladen lösen. Auf einem Teller anrichten und die leicht gebundene Soße darüber geben. Mit Salzkartoffeln servieren.

Mein Tipp

Verwenden Sie ausschließlich Küchengarn. Das gibt es in jedem Fachhandel. Es wird aus Leinen hergestellt, hat die richtige Stärke und ist kochfest. Es macht auch Spaß beim Kochen, denn Küchengarn gibt es in unterschiedlichen Farbkombinationen, wie rot-weiß (Bäckergarn) oder blau-weiß (Haushaltsgarn). Wie sie die Wirsingroulade richtig wickeln, das zeigt unsere Schritt-für-Schritt-Bildergalerie.

Wirsingroulade mit Hackfleischfüllung - Das Rezept zum Nachkochen

Übersicht aller SWR Rezepte