SWR4 Gartentipp Winterjasmin, die leuchtende Blüten in der kalten Jahreszeit

Der Winterjasmin setzt mit seinen gelben Sternchenblüten mitten im Winter fröhliche Farbtupfer in die Gärten, Terrassen und Balkone.

Ein mit Regentropfen bedeckter Winterjasmin

Der Winterjasmin blüht je nach Witterungsverlauf von Mitte/Ende Dezember bis Anfang April. Er bildet kleine, leuchtend gelbe Blüten, die wie gelbe Sternchen aussehen und in der sonst so blütenarmen Zeit sehr auffallen. Die Pflanze kommt auch mit hartem Frost zurecht: Zwar erfrieren die aktuellen Blüten, aber später werden wieder neue gebildet. Der Winterjasmin braucht erstmal ein bisschen Zeit, bis er so richtig durchstartet: In den ersten zwei bis drei Wuchsjahren macht er langsam, aber dann legt er richtig los!

Kletterpflanze oder Bodendecker?

Er klimmt am liebsten an anderen Pflanzen, auch Bäumen hoch. Wenn man ihn gezielt als Kletterpflanze einsetzen will, dann sollte man ihm eine mindestens 2 m hohe und 2 bis 3 m breite Kletterhilfe anbieten. Wenn der Winterjasmin nichts zum Hochklimmen findet, dann breitet er sich flach über den Boden aus. Aber Vorsicht: Viele der Triebe, die auf dem Boden aufliegen, bilden neue Wurzeln! Im Lauf der Zeit kann so ein ziemlich "störrisches" Gewirr am Boden entstehen, das man nicht so leicht entfernen kann.

Wo kann man den Winterjasmin am besten einsetzen?

Mit einem kleinen Gerüst als Hilfe ist der Winterjasmin eine tolle Kletterpflanze - sogar in mindestens 20 l Erde fassenden Kübeln auf dem Balkon oder auf der Terrasse! Ideal geeignet ist er für die Begrünung von Mauern oder steilen Böschungen. Hier pflanzen wir ihn oben auf der Mauerkrone. Über die Jahre hängt er in Bögen über und bedeckt nahezu alles. Auch wenn die kleinen Blättchen im Winter abfallen: Auch die Triebe des Winterjasmins haben eine optische Wirkung. Sie sind sehr dicht und auffallend grün. Das sieht auch im Winter gut aus und bietet Sichtschutz.

Herrlich gelb: Winterjasmin in der Blüte

Wenig Pflege – aber eine scharfe Schere

Der Winterjasmin braucht ganz wenig Pflege und fast keine zusätzlichen Nährstoffe. Im Garten ist überhaupt keine zusätzliche Düngung nötig. Im Kübel nur drei Mal pro Jahr etwas Flüssigdünger. Wichtig ist ein regelmäßiger Rückschnitt der jungen Triebe, und zwar im Frühjahr nach der Blüte. Dann wird neues junges Holz gebildet, das wie eine Kaskade bogenförmig herabhängt und an dem wieder ein neuer gelber Blütenregen entstehen kann.

Ab und zu muss man auch kräftiger eingreifen. Dann nämlich, wenn der Winterjasmin sich am Boden über sogenannte Absenker (also neue Bewurzelung) dauerhaft festsetzt und stark ausbreitet. Das ist aber kein echtes Problem: Eine kleine extra Aktion alle zwei bis drei Jahre mit dem Spaten reicht, um den Ausbreitungsdrang des Winterjasmins am Boden zu begrenzen.

Die beste Pflanzzeit für den Winterjasmin ist nach dem Winter. Vom März an bis Ende Oktober kann gepflanzt werden, denn die Baumschulen verkaufen den Winterjasmin im Topf oder im Pflanzcontainer. Sie können sich also jetzt schon mal in aller Ruhe einen geeigneten Platz im Garten für Ihren künftigen "Blütenregen" aussuchen und dann im März loslegen.

Kugels Geheimtipp

Der Winterjasmin lässt sich ganz einfach vermehren: Sie können Ende Juni sogenannte Stecklinge schneiden. Die sollten etwa 15 cm lang sein. Entfernen Sie die unteren Blätter und stecken diese kleinen Ruten etwa 5 cm tief in den Boden. Schon nach wenigen Wochen bilden sich junge Wurzeln und die kleine Pflanze wächst an.