Sie sind zwar nur faustgroß, sehen von außen eher unscheinbar aus, aber sie haben es in sich: Bei Windbeuteln macht es die Füllung! SWR4 Backexperte Joachim Habiger plädiert dabei für die klassische Vanillecreme, die man nach seinem Vorschlag in die krossen Gebäcke spritzt. Typisch dafür ist der Brandteig, doch unser Fachmann verpasst noch jedem Windbeutel ein Mürbeteighäubchen. So zeigt sich der Klassiker nach seinem Rezept in einem ganz modernen Outfit.