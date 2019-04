SWR4 Tiersprechstunde Auch Tiere sind nicht gern alleine

Tipp

Denken Sie daran, dass der Hund ein bis zwei Stunden nach der Fütterung kurz Pipi machen muss. Also füttern Sie nicht direkt bevor der Hund einige Stunden allein zuhause sein soll. Wer feststellt, dass ein Haustier eigentlich nicht dauerhaft zum eigenen Lebensstil passt, der findet vielleicht eines "in Teilzeit" – als Gassigänger für den Nachbarshund zum Beispiel. Manche Tierheime bieten auch Patenschaften für Katzen an.