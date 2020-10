Christkind oder Weihnachtsmann, wer bringt die Geschenke?

Antwort: Der Nikolaus, jedenfalls das ganze Mittelalter hindurch bis zur Reformation. Bis sich Martin Luther über die Heiligenverehrung des St. Nikolaus ärgerte und im 16. Jahrhundert das Christkind erfand, eine kindliche Christusfigur, die von nun an die protestantischen Kinder am Heiligabend beschenkte. Doch St. Nikolaus tauchte zu Beginn des 19. Jahrhunderts in säkularer Form des Weihnachtsmanns wieder auf und wurde ein internationaler Exportschlager. Trotz offensichtlicher Nikolaus-Herkunft setzte er sich ausgerechnet im protestantischen Norden durch, während Kinder im katholisch geprägten Süddeutschland weiter vom Christkind beschert wurden. Dieses hatte inzwischen sein Aussehen stark verändert und wird nun als weibliche Engelsfigur dargestellt. (Historiker und Kulturwissenschaftler vermuten darin eine Wiederbelebung der heidnischen Göttin "Holle".) In den letzten Jahrzehnten wurde der Weihnachtsmann in Form von „Santa Claus“ durch Coca-Cola erfolgreich nach ganz Deutschland reimportiert und verdrängt heute sogar in Bayern mehr und mehr das Christkind.