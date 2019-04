Gartentipp Rote Bete muss nicht immer rot sein

Der besondere Tipp:

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Rote Bete in der Küche zu verwenden: Säen Sie sie als sogenannte "Baby Leafs", also als Pflücksalat! Dazu verwenden Sie das herkömmliche Saatgut. Ziel ist dabei aber die Anzucht der handhohen melierten Blätter. Als Pflücksalat können Sie Rote Beete noch locker bis Mitte August aussäen - am besten immer alle 14 Tage neu. Das sorgt für eine regelmäßige Ernte. Die grünen Blätter mit den roten Blattadern schmecken gut, sind gesund und sehr dekorativ!