Versunkener Apfelkuchen

Belag: Äpfel schälen, vierteln, vom Kernhaus befreien und in dicke Spalten schneiden

Pinienkerne so auf ein Backblech schütten, dass sie dicht beieinander, doch keinesfalls übereinander liegen. Mit Puderzucker übersieben, dann bei etwa 190 Grad auf der mittleren Schiene ca. 5 – 7 Minuten rösten. Danach auf einem Bogen Backpapier auskühlen lassen.

Meine Spezialtipps: Pinienkerne bräunen erst gar nicht, dann aber sehr schnell. Deshalb den Vorgang unbedingt beobachten! Die leicht gerösteten Kerne gleich auf das Backpapier geben, damit sie auf dem heißen Blech nicht nachbräunen. Puderzucker gibt den Pinienkernen einen karamellartigen Überzug, außerdem hält er die Feuchtigkeit aus den Äpfeln ab. Das macht die Kerne toll knackig, ist also absolutes Muss!

Kuchenmasse:

Butter (am besten in der Küchenmaschine) anschlagen. Mit einem Ei, Zucker und Salz gut aufschlagen, danach die Sahne und den Likör ebenfalls kräftig unterrühren.

Mehl, Stärke und Backpulver mischen und sieben. Dieses Mehlgemisch und die restlichen Eier nun abwechselnd in die Buttermasse geben, dabei ständig rühren, bis alles homogen vermengt ist.