Mein Spezialtipp: Wenn Eischnee vorsichtig unter eine Creme gehoben wird, um diese luftiger zu machen, wird dies in der Fachsprache als Melieren bezeichnet. Während beim einfachen Unterrühren die Luftblasen im Eischnee zerstört werden, bleiben sie beim Melieren erhalten. Nehmen Sie dafür einen Spatel, damit die Schaummasse dabei nicht an Volumen verliert.

Lebkuchensahne:

120 g Lebkuchen in kleine Würfel schneiden. 20 g Zucker und 20 g Wasser aufkochen. Wenn das Zuckerwasser abgekühlt ist 20 g Amaretto dazugeben. Über die Lebkuchen geben und durchziehen lassen.

Eier in Eigelb und Eiweiß trennen, Eiweiß zur Seite stellen. Flüssige Sahne, Eigelb, restliche 80 g Zucker, Vanillezucker und Lebkuchengewürz auf dem Feuer erwärmen bis eine cremige Masse entsteht. Die Gelatine in Wasser einweichen und in die Masse einrühren. Mit etwas geschlagener Sahne angleichen und dann die restliche Sahne unterheben. Zum Schluss die Lebkuchenwürfel dazu geben.