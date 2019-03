SWR4 Backtipp Traditioneller Gugelhupf

Zubereitung: Gugelhupf-Form mit Öl auspinseln, dann in jede Vertiefung eine Mandel legen. So hat nachher jedes Kuchenstück einen knusprigen Überraschungseffekt.

Vorteig: Die genannten Zutaten in einer Schüssel zu einem glatten Teig verkneten. Diesen zur Kugel formen, abdecken und bei Zimmertemperatur etwa 60 Minuten ruhen lassen.

Bitte beachten: Arbeitet man die Butter auch gleich ein, stört das die Mehl-Bestandteile, die den Gugelhupf schön aufgehen lassen und ihm eine lockere Struktur verleihen. Deshalb kommt das Fett erst zum Schluss dazu. Nicht ungeduldig werden! Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis man aus Vor- und Hauptteig einen glatten Hefeteig hat. Und keine Panik, wenn dieser Teig dann weich ist. Das muss so sein, Sie haben also prima gearbeitet.

Letztlich die eingelegten Sultaninen kurz unterkneten. Den Teig dann in der Schüssel abdecken und zirka 30 Minuten ruhen lassen, er sollte deutlich an Volumen zunehmen.

Danach den Teig vorsichtig aus der Schüssel nehmen und sachte zur Kugel formen. Die Kugel mit der Hand etwas flachklopfen, dann mittig ein Loch eindrücken. Jetzt passt der Teig prima in die vorbereitete Gugelhupf-Form, die man vorsichtig damit auslegt.