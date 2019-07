SWR4 Gartentipp: Stauden und Sommerblumen im XXL-Format Sommer-Turbo für Balkon und Terrasse

Normalerweise werden dauerhafte Stauden oder Sommerblumen in neun bis zehn Zentimeter kleinen Töpfchen verkauft. Die Pflanzen sind entsprechend klein und müssen sich noch entwickeln. Das ist kein Problem, wenn man sich so etwas im Frühjahr oder Frühsommer zulegt. Ganz anders die Pflanzen, die ab Anfang Juli in viel größeren Töpfen angeboten werden: Diese sind in drei oder fünf Liter fassenden Kulturtöpfen schon ordentlich groß vorgezogen und machen sofort was her – als Sommer-Turbo für Balkon und Terrasse!