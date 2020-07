Im Hochsommer ist es gut, sich um den Rückschnitt der Stauden zu kümmern. Welche Pflanze wie geschnitten wird, weiß SWR4 Gartenexperte Volker Kugel und verrät auch ungewöhnliche Formen des Rückschnitts...

Bei der Staude muss auch mal zur Schere gegriffen werden

Es ist der ideale Zeitpunkt, um der Natur ein bisschen unter die Arme zu greifen: Viele Prachtstauden sind verblüht oder kurz vor dem Verblühen. Mit einem frühzeitigen Rückschnitt nach der Blüte, können wir bei diesen Stauden oft nochmals eine zweite Blüte erreichen. Die Blüten können dann weit bis in den Herbst hinein reichen und richtig schön werden!

Zwei Vorgehensweisen beim Rückschnitt der Stauden

Beim Rückschnitt von Stauden gibt es zunächst zwei unterschiedliche "Strategien". Bei Stauden wie Rittersporn, Katzenminze oder auch den verschiedenen Formen des Storchschnabels werden das Laub und die abgeblühten Triebe komplett heruntergeschnitten.

Bei Pflanzen, die sich leicht selbst aussamen, wie zum Beispiel Akelei oder Frauenmantel, schneiden wir nur die abgeblühten Blütentriebe zurück.

Das erreicht man in einem kompletten Rückschnitt

Wenn wir jetzt komplett zurückschneiden, dann bringen wir die oben genannten Pflanzen dazu, in dieser Saison nochmal auszutreiben. Nach ungefähr fünf bis sechs Wochen zeigen die allermeisten eine zweite Blüte. Wenn wir also jetzt zurückschneiden, blühen diese Stauden ab Mitte September nochmals und das meist bis Ende Oktober. Das ist ein tolles Erlebnis! Die frisch zurückgeschnittenen Pflanzen brauchen natürlich unsere Pflege, regelmäßiges Wässern bei Trockenheit und eine leichte Düngung, damit sie zügig loswachsen können.

Darum schneiden wir bei anderen Stauden nur die abgeblühten Blütentriebe oder Samenstände ab

Es kommt natürlich drauf an, was man erreichen will! Akelei, Astilbe oder Frauenmantel neigen dazu, sich schnell zu versamen und können sich ziemlich ungezügelt ausbreiten. Manche Hobbygärtner mögen gerade diese "wilde" Ausbreitung. Das ist völlig in Ordnung.

Die Astilbe neigt dazu, sich schnell zu versamen. dpa Bildfunk picture alliance / dpa Themendienst

Aber zum Beispiel die Akelei taucht plötzlich im ganzen Garten auf. Mit dem Entfernen der Blütenstände wird das Aussamen verhindert. Und das hat gleich zwei positive Auswirkungen:

Die Akelei kann plötzlich im gesamten Garten auftauchen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa Themendienst

Wir behalten die Kontrolle über das Staudenbeet:

Die Pflanzen verausgaben sich nicht bei der Samenbildung.

Sie halten länger durch und bleiben kräftig.