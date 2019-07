SWR4 Gartentipp Rückschnitt für eine zweite Blütenpracht

Der besondere Tipp:

Nicht alle Schnittreste dürfen im Garten unbesehen weiterverwertet werden. Sollten auch nur einzelne Blätter von Mehltau befallen sein, dann droht Gefahr: Solche erkrankten Blätter oder Stängel dürfen auf keinen Fall in den Kompost, sonst verbreitet sich die Krankheit im nächsten Jahr möglicherweise wieder in Ihrem Garten. Von Mehltau befallene Pflanzenteile also bitte im Restmüll entsorgen!