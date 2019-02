Schmandkuchen mit Himbeerherz

Mein Spezialtipp: Puddingpulver gibt dem Mürbeteig einen besseren Geschmack, außerdem eine feinere Struktur und der Teig wird nicht so schnell brüchig, man sagt auch „brandig.“ Dem kann man weiterhin zusätzlich vorbeugen, wenn man den Mürbeteig nur so lange wie nötig und nie zu intensiv knetet.

So kommt der Mürbeteig in die Springform:

Springform auf den Teig stellen. Dieser hat die richtige Kuchengröße, wenn ringsum etwa 4 cm Teig überstehen. Die Form wieder abnehmen. Mürbeteig leicht mehlen, so klebt er nicht, wenn Sie ihn jetzt mittig zusammenklappen und in die Springform legen. Den Teig auseinanderklappen, den Kuchenrand (etwa 4 cm hoch) leicht andrücken, überstehenden Mürbeteig mit einem scharfen Messer abschneiden. Den Kuchenboden mit einer Gabel mehrmals einstechen.