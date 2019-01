Salate aus der Anzuchtstation Gärtnern wie im Weltraum

Die Anzuchtstation besteht aus zwei Hauptelementen. Der obere Teil spendet mit Hilfe von LED-Lampen künstliches Licht – und zwar solange man möchte. Man kann die Station also unabhängig von den äußeren Lichtverhältnissen aufstellen. Der untere Teil besteht aus einem Behälter für Wasser und Nährstoffe sowie Vertiefungen für die Kapseln mit dem Saatgut. Die bekommt man zunächst mitgeliefert und kann sich dann aussuchen, welche Kräuter oder Salate man anbauen will.

Ich habe am Sonntag, den 9. Dezember 2018 - also vor viereinhalb Wochen - diese Anzuchtstation in Betrieb genommen. In meinem Modell ist Platz für sechs Samenkapseln. Angefangen habe ich mit vier Kapseln von Chinasalaten und je einer Kapsel Salbei und Basilikum. In den ersten 5 Tagen passierte noch nichts. Aber dann begann das Grün zu sprießen und das ohne Pause. Die Chinasalate sind jetzt – Mitte Januar – 15 Zentimeter hoch und erntereif! Bei Salbei und Basilikum dauert es noch etwa drei Wochen.