Der Tipp zum Rückschnitt:

Wenn Rhododendren älter werden, bekommen sie lange, sparrige Triebe. Das sieht nicht sehr schön aus. Die Pflanze wirkt kahl und nicht mehr üppig. In manchen Gartenratgebern heißt es, ein Rückschnitt von Rhododendren sei kaum möglich. Ich würde raten: Probieren Sie es trotzdem, ganz vorsichtig solche kahl gewordenen Rhododendren zurückzuschneiden!

Der Trick dabei ist, den Rückschnitt der älteren Pflanzen nicht "massiv" auf einmal zu machen, sondern schrittweise! So geht’s: Schneiden Sie in einem Jahr direkt nach der Blüte etwa die Hälfte der Triebe um ein Drittel bis um die Hälfte zurück und erst ein Jahr später die andere Hälfte. So wird die Pflanze nicht überfordert. Nach zwei Jahren haben Sie wieder eine kompakte, dicht belaubte Pflanze, die prächtig blüht.