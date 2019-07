SWR4 Tiersprechstunde Reisen mit Tieren - Die besten Tipps

Haustiere sind Teil der Familie und viele Tierhalter möchten ihren Liebling auch gern mit in den Urlaub nehmen. Tierärztin Dr. Nina Müller hat die wichtigsten Tipps.

So erleichtern Sie Tieren das Reisen

Ein Hund möchte vor allem bei seiner Bezugsperson oder seiner Familie sein. Weil trotzdem jeder Ortswechsel aufregend ist, sollten Sie ein bekanntes "Stück Alltag" mit dabeihaben. Zum Beispiel die Liegedecke, das gewohnte Futter und die eigenen Futternäpfe.

Katzen und Heimtiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster können ebenfalls mit verreisen, allerdings sind sie stressanfälliger gegenüber Veränderungen als Hunde. Am einfachsten können Katzen oder Heimtiere „ihre“ Familie mit in den Urlaub begleiten, wenn es in eine bekannte Umgebung geht, z.B. eine Ferienwohnung, in der die Familie schon öfter war.

Reisen im Auto ist für Hunde meistens kein Problem.

Reisen mit dem Auto

Das Mitreisen mit dem Auto ist für einen Hund im Allgemeinen kein Problem. Sie sollten alle zwei bis drei Stunden eine kurze Pause einlegen, in der der Hund sich bewegen, etwas Wasser trinken und sich lösen kann. Die letzte Fütterung sollte am Vortag stattfinden. Während sehr langer Fahrten bitte nur in kleinen Portionen füttern, damit es Ihrem Liebling nicht schlecht wird auf der Fahrt.

Auch Wohnungskatzen, Heimtiere oder Vögel können theoretisch im Auto mitgenommen werden. Wenn man sie in kleinen Schritten an das Autofahren gewöhnt, können sie einige Stunden im Auto in einer Transportbox aushalten. Auch Katzen brauchen alle zwei bis drei Stunden eine Pause, in der sie die Möglichkeit haben, ihre Katzentoilette zu benutzen und sich im Auto die Beine zu vertreten. Aber: Während der Fahrt darf eine Katze nicht im Auto freigelassen werden, weil sie unter die Pedale springen könnte.

Reisen mit dem Flugzeug

Viele Fluggesellschaften erlauben die Mitnahme von kleineren Tieren in den Passagierraum. Meist gilt eine Gewichtsobergrenze für Katzen und kleine Hunde bis maximal acht Kilogramm, inklusive Transportbox der Größe 55x40x23 cm. Die Kosten reichen von etwa 35 € bei innerdeutschen Flügen über circa 50 € innerhalb Europas bis zu rund 70 € bei Langstreckenflügen.

Größere Hunde müssen in einer Flugbox untergebracht sein und werden im temperierten Gepäckraum transportiert. In der Transportbox muss sich das Tier drehen, stehen und liegen können. Der Boden sollte mit einem saugfähigen Material ausgelegt sein. Die letzte Fütterung sollte am Vorabend des Fluges erfolgen. Im Idealfall sollte ein Tier nicht länger als sechs Stunden in der Transportbox untergebracht sein. Die Kosten liegen bei etwa 150 €.

Gut zu wissen:

Katzen, die Freigang gewöhnt sind, am Urlaubsort aber nicht nach draußen dürfen, werden sich zuhause wahrscheinlich wohler fühlen! Vielleicht können Bekannte oder Verwandte während Ihrer Abwesenheit die Pflege Ihres Haustiers übernehmen. Ansonsten lohnt sich auch eine Anfrage bei der Katzennachbarschaftshilfe.

Bitte bedenken Sie: Eine Flugreise ist für die meisten Tiere massiver Stress. Im Gepäckraum ist es laut. Die Geräusche der Turbinen auf dem Flugfeld bei der Verladung sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Manche Besitzer geben daher ihrem Tier in Abstimmung mit Ihrem Tierarzt ein Beruhigungsmittel. Sie müssen aber vorher abklären, ob die Fluglinie ein sediertes Tier überhaupt befördert, da es schon Todesfälle wegen falscher Dosierung gab. Alles in allem sollte der Besitzer genau abwägen, ob er seinem Haustier mit einer Flugreise wirklich einen Gefallen tut.

Das sollte in die Reiseapotheke

Medikamente, die bereits verordnet wurden (zum Beispiel im Rahmen einer Dauertherapie) und Medikamente, die schon häufiger gebraucht wurden, Wunddesinfektionslösung, Verbandmaterial, Wundsalbe, Polsterwatte, elastische Binde, Pflaster, Entzündungshemmende Schmerzmittel bei Verstauchungen (auch fiebersenkend), Schutzstiefel, Pfotenbalsam, Medikamente gegen Erbrechen oder Durchfall, Spot on Präparate (zum Auftragen auf die Haut) gegen Parasiten, Salben gegen Juckreiz oder Hautentzündung, rückfettendes Shampoo (nach dem Bad im Meer), pflegende Augensalbe als Windschutz oder bei Entzündungen, Ohrentropfen gegen Ohrmilben oder Gehörgangentzündung, je nach Urlaubsort eventuell Reiseprophylaxe gegen Herz- und Lungenwürmer.

Außerdem ist es ratsam, sich schon im Vorfeld zu informieren, wo der nächste Tierarzt am Urlaubsziel ist.

