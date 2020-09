Dieses Gericht gibt es von der Nordsee bis zu den Alpen und überall schmeckt es ein bisschen anders – wegen der Kartoffeln. Reibekuchen, selbst gemacht aus frisch geriebenen Kartoffeln sind ein Genuss, wenn auch nichts für den kleinen Hunger! Mit Zucker und mit Apfelmus passen sie wunderbar in die närrische Jahreszeit!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer, SWR4 Kochexperte Rezeptautor/Rezeptautorin: Jörg Ilzhöfer, SWR4 Kochexperte

Zutaten:

1 kg festkochende Kartoffeln

1 mittelgroße Zwiebel

Salz, Pfeffer, Muskat

2 Eier

Mehl

Haferflocken

Semmelbrösel

5 – 6 EL Butterschmalz

Die Kartoffeln schälen und über eine mittlere Reibe sauber in eine Schüssel reiben.

Tipp:

Damit die Kartoffeln nicht braun werden, die geschälten Kartoffeln in kaltes Wasser geben und danach schnell verarbeiten.

Die geriebenen, feuchten Kartoffeln mit der Hand ausdrücken. Die Zwiebel ebenfalls schälen und in kleine Würfel schneiden. Beides gut vermengen und mit Pfeffer, Salz, Muskat würzen. Um die Kartoffelmenge zu binden nehmen Sie Mehl, Haferflocken und Semmelbrösel. Menge insgesamt ca 4 Esslöffel.

Tipp:

Je mehr Haferflocken Sie unterarbeiten, desto krosser wird der Reibekuchen.

Die Masse nun für ca. 5 Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit Butterschmalz in einer Pfanne gut erhitzen. Sparen Sie nicht am Fett in der Pfanne, auch Reibekuchen sollten schwimmen! Aus der Masse ca. 2 EL große Portionen herausnehmen, in die heiße Pfanne geben und mit dem Löffel zu flachen Plätzchen drücken. Auf beiden Seiten goldgelb anbraten. Die restliche Masse jeweils wieder portionsweise in der Pfanne ausbacken. Die knusprig ausgebackenen Reibekuchen auf ein Küchentuch geben, kurz abtropfen lassen. Den Reibekuchen noch heiß servieren.

Tipp:

Zum Warmhalten die fertigen Reibekuchen in den auf 100 Grad vorgewärmten Backofen schieben. Weil sie dabei schnell weich werden, kurz vor dem Anrichten auf 180 Grad erhitzen oder kurz unter den Grill geben. So werden die Reibekuchen wieder knusprig.

Reibekuchen