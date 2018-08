Gartentipp Was im August im Obst- und Gemüsegarten zu tun ist

Was im August im Obst- und Gemüsegarten zu tun ist

Auch mitten im Hochsommer geht die Arbeit im Obst- und Gemüsegarten nicht aus! SWR4 Gartenexperte Volker Kugel hat praktische Tipps parat, was man in den kommenden Tagen und Wochen machen sollte.

Wenn die Blätter bis auf die Blätterrippen zerfressen sind, waren die Schmetterlingsraupen des Kohlweißlings am Werk. Um das zu vermeiden, gibt es eine umweltschonende Methode: Legen Sie jetzt im August ein engmaschiges Gemüseschutznetz auf, das am Rand ganz dicht schließt. So haben die Schmetterlinge keine Chance, ihre Eier auf den Kohlpflanzen abzulegen.