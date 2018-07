Gartentipp Ideale Pflanzen für den Steingarten

Steingärten können ein stimmungsvolles Gestaltungselement im Hausgarten sein. Sie sind pflegeleicht und müssen trotzdem nicht langweilig sein. Tipps für eine gelungene Bepflanzung von SWR Gartenexperte Volker Kugel.

Jetzt ist die Zeit den Steingarten zu planen

Die beste Zeit einen schönen Steingarten anzulegen ist im Spätsommer und Herbst. Wer mag, kann also jetzt in die Planungsphase gehen, Anregungen sammeln und dann loslegen. Zunächst brauchen Sie Steine unterschiedlicher Größe – Sandsteine, Kalksteine, Granit - und einen vollsonnigen Platz, idealerweise mit leichter Hangneigung.

Unkräuter haben kaum eine Chance

Die Steine werden so gelegt, dass es wie "zufällig hingekullert" aussieht, so wie man es aus den Bergen kennt. Ist der Steingarten angelegt, wird in den kargen, steinigen Boden gepflanzt. Der dann noch sichtbare Boden wird mit kleineren Steinen abgedeckt. Auf diese Weise können Unkräuter nur schwer Fuß fassen. Dadurch ist ein Steingarten auf Dauer sehr pflegeleicht! Nur in der Anfangsphase, im ersten Jahr, muss gegossen werden. Dünger braucht es nicht und das Unkraut ist durch den Steinbelag gut in Griff zu halten.

Der besondere Tipp:

Achten Sie bei der Planung darauf, welche Steine Sie zur Dekoration und Abdeckung verwenden wollen, denn nicht alle Pflanzen fühlen sich auf jedem Untergrund wohl. Sollten Sie sehr kalkhaltiges Gestein verwenden, wachsen kalkempfindliche Pflanzen nicht gut an. Silikathaltige Steine schätzen vor allem die Pflanzen, die sauren Boden bevorzugen. Die verwendeten Steine, zum Beispiel Dolomit, Gneis, Sandstein, Schiefer, Kalkstein oder Granit sollten außerdem witterungsbeständig sein.

Pflanzen für den Steingarten

Im Frühjahr blühen:

Blaukissen



weiße Schleifenblumen

gelbes Steinkraut (Alyssum)

Diese drei Pflanzen setzt man in einen bestehenden Steingarten im frühen Herbst, etwa im September. Sie bringen dann im Frühjahr - Mitte bis Ende April/Anfang Mai - einen bunten Farbenrausch in die kleine steinige, karge Landschaft. Oder verschönern auch bepflanzte Ritzen und Spalten in Trockenmauern sein.

Im Sommer blühen:

gelbe Zwergschafgarben

blaue Zwergglockenblumen

die rote Mittagsblume