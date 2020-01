Nussgewürzbrot im Blumentopf

Weizen- und Roggenmehl, Zucker, Salz, Gewürze, Hefe, Wasser und Olivenöl in der Küchenmaschine gut verkneten, bis der Teig sich vom Schüsselrand löst.

Mein Spezialtipp: Bröseln Sie die Hefe nicht in der Nähe des Salzes in die Schüssel, dies kann die Hefepilze schädigen.

Haselnüsse und Mandeln grob hacken. Danach noch die gehackten Nüsse von Hand unter den Teig kneten und in einer Schüssel abgedeckt eine Stunde gehen lassen.

Die Tontöpfe großzügig mit weicher Butter einfetten, auf den Boden ein rundes Stückchen Backpapier legen. Der Tontopf kann auch ganz mit Backpapier ausgeschlagen werden. Nach der Ruhezeit den Teig in zwei gleich große Stücke teilen, rund formen und in die zwei Blumentöpfe geben. Die Töpfe mit einem Geschirrtuch abdecken und erneut 30 Minuten gehen lassen. Danach die Oberfläche des Teiges mit Wasser abstreichen, quer einschneiden, in den auf 230 Grad vorgeheizten Backofen einschieben und nach 10 Minuten den Backofen auf 190 Grad runterschalten. 30-40 Minuten backen.