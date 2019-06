Beerenobst im Garten Lecker und gesund: Neue Brombeeren

Die Brombeere ist wieder interessant geworden für unsere Hausgärten, weil es seit ein paar Jahren neue, stachellose Sorten gibt, die toll schmecken und gleichzeitig nicht so stark wachsen. Inzwischen haben sich diese Sorten bewährt.

Sehr bewährt ist inzwischen auch die Sorte "Navaho" . Sie blüht etwas später als "Loch Ness": Die äußerst aromatischen Früchte können ab Ende Juli geerntet werden. Der große Vorteil von "Navaho" ist der sehr kompakte aufrechte Wuchs. Sie braucht also nur ein ganz kleines Spalier mit 1 m Breite aus ein paar Bambusstäben und ist deshalb auch für kleine Gärten geeignet.

Gar kein Gerüst brauchen stachellose Zwerg-Brombeer-Sorten wie "Little Black Princess" oder "Reuben". Sie wachsen ganz kompakt wie ein kleiner Strauch und haben trotzdem tolle aromatische Früchte. Sie sind also auch für den Anbau auf der Terrasse gut geeignet. Diese ganz neuen Sorten tragen bereits im ersten Jahr und sind so das ideale Naschobst.