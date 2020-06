Gemüse und Kräuter selbst anbauen, ernten und leckere Salate zubereiten ist gesund und im Trend. Unser Gartenexperte zeigt wie der Anbau von Tomaten, Minze und Mangold in Kisten klappt.

Die Pflanzkisten für den Garten wurden aus Obstkisten gebaut. SWR Blühendes Barock

Die Pflanzkisten in unserem Beispiel sind große Obstkisten mit den Maßen 90 x 120 Zentimeter. Sie sind etwa 60 Zentimeter hoch. Ausgekleidet wurden sie mit schwarzer Noppenbahn.

Die Kisten sollten nicht komplett abgedichtet werden! Die Füllhöhe beträgt ca. 50 Zentimeter. Als Drainage wurden 10 Zentimeter Lavagestein verwendet.

Die Lebensdauer einer solchen Pflanzkiste beträgt ca. fünf bis sieben Jahre.

Diese Gemüsesorten eignen sich besonders gut für eine Pflanzkiste

Tomatenpflanzen

Pflücksalate

Chili- und Paprikapflanzen

Kohlrabi

Radieschen

Mangold

Dazu Kräuter wie Schnittlauch, Petersilie, Rosmarin, Thymian, Melisse und Minze

Darauf kommt es bei der Pflege an

So eine Kiste ist sozusagen ein Gemüsebeet im Kleinen. Allerdings stehen die Pflanzen viel enger zusammen als im großen Gemüsegarten. Neben dem regelmäßigen Gießen ist es also ganz wichtig, die Pflanzen im Zaum zu halten, damit sie sich nicht bedrängen.

Zu Beginn noch kleine Setzlinge von Minze oder Zitronenmelisse aussetzen. Diese breiten sich oft rasant schnell aus. Das heißt dann entweder regelmäßig ernten oder die Pflanzen zurückschneiden, sonst haben der Schnittlauch oder die Petersilie keine Chance mehr sich zu entfalten.

Veränderung der Pflanzkiste über die Saison

Am besten pflanzen oder säen Sie je nach Verbrauch wieder nach. So können Sie bis weit in den Herbst hinein ernten. Wenn also die ersten Kohlrabi abgeerntet sind, kann man in die entstandenen Lücken zum Beispiel Schnittsalat säen, der wiederum nach vier bis fünf Wochen erntereif ist. Auch Radieschen eignen sich für die Nachsaat, oder der farbenfrohe Mangold. Der ist ein toller "Lückenfüller", der im Frühherbst erntereif wird. Das Motto heißt: Schaffen Sie möglichst große Vielfalt auf kleiner Fläche!

Tomaten "ausgeizen"

Tomaten brauchen grundsätzlich etwas mehr Aufmerksamkeit. Wichtig ist das sogenannte "Ausgeizen", mit dem wir dafür sorgen, dass die Pflanze ihre Kraft nicht verschwendet.

So geht’s: Normale Strauchtomaten sollten mit einem großen Trieb wachsen, wie ein kleines Bäumchen. So kommt optimal Licht und Luft an die Pflanzen. Sehr schnell bilden sich aber immer wieder kleine Triebe in den Achseln der Seitenblätter: Das sind die sogenannten "Geiztriebe". Die muss man ständig vorsichtig ausbrechen, damit sich der Trieb nicht verzweigt. Nur so wächst die Tomatenpflanze aufrecht und kann dann am Haupttrieb gute Früchte entwickeln.

SWR4 Gartentipp Tomatensträucher in Pflanzkisten Der nächste Schritt nennt sich "ausgeizen". Hier wächst ein neuer Seitentrieb ... SWR Blühendes Barock Bild in Detailansicht öffnen ... Den sollte man entfernen, damit die Pflanze ihre Kraft auf die Ausbreitung von Früchten am Haupttrieb konzentrieren kann. SWR Blühendes Barock Bild in Detailansicht öffnen Ganz vorsichtig sollten sie ausgebrochen werden, um den Haupttrieb und die Tomaten nicht zu beschädigen. SWR Blühendes Barock Bild in Detailansicht öffnen

Anbinden nicht vergessen

Tomaten können bis zu 1,5 Meter hoch werden und sollten deshalb stabil angebunden werden, damit sie nicht umknicken. Auch bei Chili- und Paprikapflanzen ist das Anbinden wichtig, denn die Last der erntereifen Früchte wird oft unterschätzt und manchmal reicht ein kleiner Gewitterschauer schon aus, um die Pflanzen umzureißen oder abzuknicken.

Grundsätzlich ist der Arbeitsaufwand beim Gemüse- und Kräutergärtnern in der Pflanzkiste wirklich nicht hoch. Wenn man immer "dranbleibt", lässt sich das quasi nebenher erledigen.