Gartentipp Immer flexibel mit mobilen Mini-Gärten

Eine 1 x 1,20 Meter große, mit Erde gefüllte Weinkiste bringt schon einigermaßen Gewicht auf die Waage! Wer mit so einem schweren Minigärtchen trotzdem flexibel bleiben will - zum Beispiel auf der Terrasse -, der kann einen Trick anwenden: Bringen Sie vor der Bepflanzung einfach an der Unterseite der Kiste vier stabile Rollen an. So können Sie Ihre Terrasse jederzeit leicht umdekorieren. Außerdem kann das Minigärtchen bei besonderen Gelegenheiten, wie z.B. Partys etwas aus dem Zentrum geschoben werden, damit es keinen Schaden nimmt.