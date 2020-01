Die weiche Butter mit Puderzucker, den Gewürzen, Vanillezucker, Salz und dem Zitronenabrieb glatt arbeiten. Die Eier in Eigelb und Eiweiß trennen, Eiweiß zur Seite stellen. Nur das Eigelb in die Masse unterarbeiten. Dann erst das Mehl und schließlich die gesamten Nüsse kurz unterkneten. In Frischhaltefolie einwickeln und für ca. 2 Stunden kaltstellen.