Gartentipp Kompost anlegen und pflegen

Nicht zu viel Gras auf einmal in den Kompost geben

Ein Kompost sollte, bevor er nach etwa einem Jahr fertig zum Verteilen im Garten ist, mindestens einmal, besser noch zweimal umgeschichtet werden. So wird gewährleistet, dass die Pflanzenteile gleichmäßig verrotten und dass trotz vorsichtiger Befüllung evtl. vorhandene Pilzsporen und Unkrautsamen bei Rottetemperaturen über 65°C abgetötet werden.

Wenn im Frühjahr und Sommer zu viel Rasenschnitt in kurzer Zeit anfällt, dann wird dieser für einige Wochen neben dem Kompost zwischengelagert und dann nach und nach eingefüllt.

Wer nicht warten will oder zu wenig Platz hat für eine Zwischenlagerung, der kann einen einfachen Trick anwenden: Den Grasschnitt etwa 20 Zentimeter hoch einfüllen und darauf ungefähr 100 Gramm Gartenkalk pro Quadratmeter streuen. Der Kalk fördert die Arbeit der Mikroorganismen im Kompost und so schaffen diese es schneller, das Gras zu kompostieren.