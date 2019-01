Kochen mit Jörg Ilzhöfer Wirsingrouladen mit Hackfleischfüllung

Nach dem Blanchieren der Wirsingblätter in sprudelndem Salzwasser, die Blätter in eiskaltem Wasser abschrecken. Dazu Eiswürfel in eine Schüssel mit Wasser geben. Wirsingblätter mit einer Schaumkelle aus dem sprudelnden Wasser nehmen und sofort in das Eiswasser geben. So bleiben die Blätter schön grün!