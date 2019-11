Kochen mit Jörg Ilzhöfer Wildpastete

Zubereitung:

Der Mürbteig

Mehl auf eine Fläche oder in eine Schüssel sieben, die Butter in circa 2 cm große Stücke schneiden und in die Mehlmulde geben. Kaltes Wasser, das Ei und Muskat ebenfalls mit hinzugeben und das Mehl mit einem Teigspachtel von außen nach innen gut einarbeiten. Dies sollte sehr schnell erfolgen, damit der Teig nicht „brandig“ wird und eine geschmeidige Konsistenz erhält. Zu einer Kugel formen, gut und dicht in Frischhaltefolie einpacken und für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank geben.

Die Wildfarce

Wildfleisch, Schweineschulter und grünen Speck in Würfel schneiden, mit Salz und Pastetengewürz (fertig kaufen oder nach Rezept herstellen) würzen und eine Stunde kühlen. Apfel- und Zwiebelwürfel in der Butter kurz anschwitzen und erkalten lassen. Wildfleischwürfel, Schweineschulter und den gewürfelten grünen Speck mit den übrigen Zutaten in einen Mixer geben. Nun die Sahne, den Cognac und den Wildfond dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Jetzt durchmixen bis die Masse sämig ist. Danach erst die ganzen Pistazienkerne dazugeben. Die Masse sollte auch während der Verarbeitung immer gut gekühlt sein.

Pastete einfüllen

Bei der Verarbeitung darauf achten, den Teig auf wenig Mehl auszurollen. Teig auf ca. 4 mm ausrollen und die Form leicht mit etwas zimmerwarmer Butter ausstreichen. Jetzt den Teig nach der Formgröße zuschneiden und, wie in unserer Bildanleitung beschrieben, in einem Stück in die Form geben.

Keinen überstehenden Teig herausschneiden, sondern nur sauber in die Form drücken. Die Ecken mit einem Daumen gut ausarbeiten. Der Teig darf keine Nähte und keine Risse haben. Den nach oben überstehenden Teig abschneiden. Nun die Hälfte der Farce in die Form geben. Mit einem Spachtel gut in die Form und vor allem in die Ecken streichen. Die Form nun zwei bis drei Mal auf ein Geschirrtuch aufschlagen, damit mögliche Luftblasen entweichen können.

Die abgekühlten Eier pellen und von beiden Seiten soweit anschneiden, dass das Eigelb zu sehen ist. Die vier Eier von der Mitte aus eng aneinanderlegen. Jetzt mit der Farce die Zwischenräume um die Einlage auffüllen und mit dem Rest der Farce die Pastetenform füllen. Es sollte nach oben ein Rand von 1-2 Zentimeter bleiben.

Nochmals die Pastetenform aufschlagen, damit wieder Luft entweichen kann.

Restteig ausrollen und einen rechteckigen Deckel auf die Füllung legen. Die Teigränder des Deckels mit dem Rand der Pastete zusammendrücken. Erst mit den Fingern, dann mit den Zinken der Gabel noch ein keines Muster eindrücken und damit auch noch einmal festdrücken.

Die Oberfläche mit einem Eigelb-Sahnegemisch sehr gründlich bestreichen. In den Deckel mit einem kleinen Ausstecher, zwei Mal circa zwei cm durch die Oberfläche stechen und den "Propfen" entnehmen. Aus Alufolie ca. 5 cm hohen Kamine basteln und in die Öffnungen setzen. Durch diesen Kamin entweicht zum einen Feuchtigkeit beim Backen. Zum andern verhindert der Kamin, dass sich die Löcher beim Backen schließen.

Zum Verzieren:

Aus dem Teigrest kleine Figuren je nach Belieben ausstechen und mit der Ei-Sahne-Mischung auf die Pastete "kleben". Schön sieht es auch aus, wenn um die Kaminöffnungen eine kleine Rosette gelegt wird. Dazu Plätzchenausstecher mit gewelltem Rand benutzen. Im Ofen bei 180°C Ober- / Unterhitze ca. 60 – 75 Minuten ausbacken.

Wenn der Teig schön goldgelb gebacken ist, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass auch die Farce im Innern gar ist.

Fertigstellung der Pastete

Nach dem Backen sollte die Pastete sehr gut auskühlen. Am besten über Nacht kühl stellen und am nächsten Tag fertig stellen.

Pastetengelee

Kochen Sie die Brühe einmal richtig mit allen Gewürzen (wer hat in einem Gewürzsieb oder Tuch) auf. Geben Sie nun den Weißwein, sowie den weiteren Alkohol nach Wahl hinzu und lassen dies für circa 5 Minuten ziehen. Die Gewürze entnehmen. Die Gelatine in wenig kaltem Wasser einweichen, gut ausdrücken und in der warmen Brühe auflösen. Kalt stellen, bis das Gelee soweit geliert ist, dass die Masse nur noch leicht flüssig ist. Dabei immer wieder vorsichtig umrühren, um ein gleichmäßiges Abkühlen zu gewährleisten. Vorsichtig darum, um keine Luftbläschen im Gelee zu binden.

Anstatt der Brühe können Sie auch den Rest des Wildschweinfonds verwenden. Damit bekommt auch das Gelée eine sehr herzhafte Geschmacksnote.

Das abgekühlte Gelée wird nun zum Auffüllen der Zwischenräume vorsichtig in die Pastete gefüllt. Dazu mit einem Trichter durch die Kaminlöcher die Flüssigkeit sehr langsam einlaufen lassen. Die Zwischenräume sind gefüllt, wenn sich in den Kaminlöchern ein Geleespiegel bildet. Jetzt die Pastete wieder im Kühlen lagern, bis das Gelee die richtige Festigkeit hat.

Die Pastete sollte auch beim Anschneiden noch kühl sein.

Mit einem sehr scharfen Messer oder einem elektrischen Messer in ca 3 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Dabei darauf achten, nicht mit zu viel Druck zu arbeiten, sonst zerbricht der Teigmantel. Auf Tellern anrichten.

Dazu passt Cumberland Soße oder Preiselbeeren und ein Feldsalat mit einer leichten Vinaigrette.

Pastetengewürz